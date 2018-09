Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt- Bessungen: Riese & ...

Darmstadt- Bessungen: Riese & Müller Lastenrad aus Carport gestohlen / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt- Bessungen - Nach dem besonders schweren Diebstahl eines hochwertigen Lastenrades vom Hersteller Riese & Müller, in der Zeit zwischen Sonntag (23.9) und Donnerstag (27.9), hat die Polizei in Darmstadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Das hochwertige Pedelec war zum Tatzeitpunkt in einem Carport im Steinbergweg untergestellt. Die Täter brachen gewaltsam die Sicherungen des Rades auf und flüchteten, bislang unerkannt. Möglicherweise wurden sie dabei beobachtet? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei unter der Rufnummer 06151/9693710 zu melden.

