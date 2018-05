Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Diebe hatten es auf ...

Darmstadt: Diebe hatten es auf Bargeld abgesehen/ Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt - Bislang unbekannte Diebe haben ihr Unwesen in der Zeit zwischen Samstagmorgen (5.5.), 8 Uhr und Mittwochnachmittag (9.5.),13 Uhr, getrieben und sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude am Kopernikusplatz verschafft. In den Räumen eines dortigen Vereins hebelten die Täter eine Geldkassette auf und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen bislang unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei, unter der Telefonnummer 06151/9690, zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de