Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Drei hochwertige ...

Darmstadt: Drei hochwertige Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt - Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (22.-23.9) ihr Unwesen in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Erbacher Straße getrieben und Beute gemacht. In der Zeit zwischen Samstagabend, 23 Uhr und 8 Uhr des Folgetages, verschafften sich die Diebe Zugang zu der Tiefgarage des zwischen der Pützer- und Merckstraße gelegenen Anwesens und brachen die Schlösser eines Mountainbikes, Modell BMC, eines Rennrades, Modell BMC und eines Damenrades vom Hersteller Riese& Müller auf. Unerkannt konnten die Täter bislang flüchten. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit auf etwa 5500 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

