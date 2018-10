Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt- Eberstadt: 20-Jähriger ...

Darmstadt- Eberstadt: 20-Jähriger durch Faustschlag leicht verletzt / Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung

Darmstadt-Eberstadt - Am Mittwochabend (10.10.) gegen 21 Uhr soll es in der Pfungstädter Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein, in deren Folge ein 20-Jähriger Mann durch einen Faustschlag leicht verletzt wurde. Für den Fortgang ihrer Ermittlungen und zur Klärung der Hintergründe, sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt nun Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 20-Jährige zusammen mit seiner 33 Jahre alten Begleiterin beim Aufhängen von Wahlplakaten mit drei noch unbekannten Männern in Streit geraten sein. Die drei Kontrahenten sollen im Anschluss zu Fuß in Richtung Wartehalle geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief jedoch ohne Erfolg. Die Flüchtenden werden als circa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Sie wurden als sportlich und von schlanker Statur wahrgenommen. Die Motive, die zu dem Konflikt führten sind derzeit noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, oder die möglicherweise den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/9690 zu melden.

