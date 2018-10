Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Eberstadt: 70 Meter ...

Darmstadt-Eberstadt: 70 Meter Stromkabel gestohlen / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt - 70 Meter bereits verbautes Stromkabel haben noch unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Freitagabend (26.10.) und Dienstagmorgen (30.10.) von einer Baustelle in der Stresemannstraße entwendet. Am Dienstag gegen 8 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Schaden, den die Täter durch ihr Vorgehen verursacht haben, ist abschließend noch nicht beziffert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum und in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt unter der Rufnummer 06517/9509-0 zu melden.

