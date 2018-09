Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Eberstadt: Gekipptes ...

Darmstadt-Eberstadt: Gekipptes Fenster lädt Kriminelle ein

Darmstadt - Ein gekipptes Fenster im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kiefernwald" hat am Donnerstag (6.9) Einbrecher angelockt. Die Kriminellen näherten sich dem Haus von der Gartenseite aus und stiegen auf den Balkon. Auf der Suche nach Wertgegenständen packten die Täter Schmuck und Geld ein. Die Tat wurde am helllichten Tag zwischen 9 Uhr und 14.40 Uhr begangen.

Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/ 22) unter der zentralen Telefonnummer 06151 / 9690 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Fenster und Türen nicht, auch nicht bei kurzer Abwesenheit, in Kippstellung zu lassen. Einbrecher erkennen ihre Chance sofort. Weitere Hinweise erhalten Sie bei unserer Beratungsstelle (Telefon 06151/969 4030) oder auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

