Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle ...

Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle bestehlen Seniorin

Darmstadt - Unter dem Vorwand Stoffe für die Nachbarn hinterlassen zu wollen, verschafften sich zwei Frauen am Dienstag (09.10.) gegen 15.45 Uhr Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in der Ostpreußenstraße.

Das Duo verwickelte die Frau in ein Gespräch und kamen ihrer Aufforderung die Wohnung zu verlassen zunächst nicht nach. In dem Durcheinander verschaffte sich mindestens eine weitere Person Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchte im Obergeschoss des Anwesens Schränke und Kommoden. Ihnen fiel bei der Tat lediglich Modeschmuck von geringem Wert in die Hände. Als die Seniorin drohte die Polizei zu verständigen, flüchteten die Täterinnen.

Eine der Frauen ist 40-50 Jahre alt, 1,60 Meter groß und korpulent. Die Tatverdächtige war laut Angaben des Opfers vermutlich Osteuropäerin. Sie sprach Deutsch mit Akzent und trug einen roten Schal. Ihre etwa gleichaltrige und ebenfalls sehr korpulente Begleiterin ist auch 1,60 Meter groß und trug einen blauen Schal.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0.

