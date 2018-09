Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt- Eberstadt: Lastwagen ...

Darmstadt- Eberstadt: Lastwagen kollidiert mit Fahrradfahrer / 13-Jähriger verletzt sich schwer

Darmstadt-Eberstadt - Am Dienstagnachmittag (18.9) ereignete sich auf der Pfungstädter Straße, Höhe Karlsruher Straße, ein Verkehrsunfall bei dem ein 13 Jahre alter Junge schwere Verletzungen erlitt. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Lastwagenfahrer diese Stelle in Richtung Eberstadt, um dort nach rechts in Richtung der Bundesstraße 3 abzubiegen. Bei diesem Vorgang übersah der Lastwagenfahrer aus Groß-Umstadt mutmaßlich den in gleicher Richtung fahrenden jungen Fahrradfahrer. Es kam es zum Zusammenstoß. Infolge seiner schweren Verletzungen wurde der 13- jährige Pfungstädter in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht für den Jungen glücklicherweise jedoch keine Lebensgefahr.

