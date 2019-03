Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Eberstadt: Nach dem Weg ...

Darmstadt-Eberstadt: Nach dem Weg gefragt / Geldbeutel gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt - Auf die Geldbörse einer Passantin hatten es dreiste Trickdiebe am Dienstagmittag (19.3.), im Ludwig-Quessel-Weg/ Ecke Heidelberger Landstraße, abgesehen.

Offenbar arbeitsteilig gingen die drei noch unbekannten Kriminellen vor, als eine Täterin die 87-jährige Fußgängerin auf der Straße ansprach und nach dem Weg fragte. Abgelenkt und in das Gespräch verwickelt, bemerkte die Seniorin nicht, dass die kriminellen Komplizen ihr in die Jackentasche griffen und sich unbemerkt die Geldbörse schnappten. Im Anschluss ergriff das Trio die Flucht. Bei den Tätern handelt es sich um zwei zirka 50 Jahre alte, 1,80 Meter große Männer, die in Begleitung einer etwa 40 Jahre alten, zirka 1,65 Meter großen Frau agierten. Beide Männer waren mit einem dunklen Mantel bekleidet. Ihre Komplizin sprach Deutsch mit Akzent und trug ein hellgraues Kopftuch.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Trio geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-0 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de