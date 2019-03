Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Eberstadt: Rollgittertor ...

Darmstadt-Eberstadt: Rollgittertor von Apotheke beschädigt / 1200 Euro Schaden verursacht

Darmstadt - In der Nacht zum Freitag (28.2.-01.03.) haben bislang noch unbekannte Täter das Rollgittertor einer Apotheke in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Pfungstädter Straße, beschädigt. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1200 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06157/9509-0, nehmen die Polizeibeamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

