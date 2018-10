Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Eberstadt: Schwarzer Golf ...

Darmstadt-Eberstadt: Schwarzer Golf auf Parkplatz beschädigt / Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt-Eberstadt - Am Samstagnachmittag (27.10.) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stresemannstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Golf im Heckbereich beschädigt wurde. Kurz vor 15 Uhr hatte der Fahrzeugbesitzer sein Auto dort abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 15.30 Uhr, stellte er die frischen Beschädigungen fest und verständigte die Polizei. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizei in Pfungstadt ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug sowie dessen Fahrer machen können. Unter der Telefonnummer 06157/950920 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

