Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Eberstadt. Turnbeutel ...

Darmstadt-Eberstadt. Turnbeutel entrissen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt - Eine mindestens vierköpfige Personengruppe hat am Sonntagnachmittag (27.5.) einen 15-Jährigen aus Bickenbach angepöbelt und ihm dann den Turnbeutel gewaltsam entrissen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Haltestellte "Mittelschneise". Dort war der Bickenbacher aus der Straßenbahn der Linie 8 gestiegen, als ihm der Beutel von einem der Täter unvermittelt und gewaltsam aus der Hand gerissen wurde. Laut Zeugen sollen sich die Täter bereits zuvor in der Straßenbahn befunden und den 15-Jährigen verbal belästigt haben. Mit dem Turnbeutel flüchteten die Kriminellen zu Fuß über einen Waldweg in Richtung August-Metz-Weg. Einer der Täter wird als etwa 16 Jahre alt und mit schwarzen "Wuschelkopf" beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, weiße Turnschuhe und eine dunkle Hose. Bei dem gestohlenen Turnbeutel handelt es sich um einen schwarzen "Nike"-Beutel. Die Ermittler der Darmstädter Kripo (K35) sind mit dem Fall betraut. Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

