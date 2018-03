Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Einbruch in ...

Darmstadt: Einbruch in Kleingartenanlage / Kanarienvögel gestohlen

Darmstadt - Im Verlauf des Donnerstag (29.3) in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr haben Diebe eine Gartenkolonie im Nachtigallenweg heimgesucht und aus einer Voliere zwanzig Kanarienvögel,im Wert von rund 1000 Euro, gestohlen. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verbleib der Vögel geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

