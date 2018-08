Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Erfolgreiche Kontrollen ...

Darmstadt: Erfolgreiche Kontrollen in der Innenstadt

Darmstadt - Erneut haben Zivilfahnder gemeinsam mit Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am Donnerstag (23.08.2018) an mehreren Örtlichkeiten Personenkontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag in der Albert-Schweitzer-Anlage und auf dem Luisenplatz. Im Zuge der Maßnahmen konnten bei 6 Personen Drogen sichergestellt werden. Gegen sie wurde Anzeige erstattet. Ein 50-jähriger Mann wird sich wegen des Handels mit Drogen verantworten müssen. Die Beamten stellten bei ihm sechs verkaufsfertig abgepackte Konsumeinheiten mit Heroin und etwas Haschisch sicher. Eine Vielzahl der insgesamt 27 kontrollierten Personen war polizeibekannt.

