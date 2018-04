Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt:+++ERSTMELDUNG+++Schwerer ...

Darmstadt:+++ERSTMELDUNG+++Schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Heidelberger Landstraße/Karlsruher Straße-Rettungshubschrauber im Einsatz

Darmstadt - Zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem neben einem Lastwagen auch zwei Personenkraftwagen beteiligt waren, kam es am Donnerstag (05.04.) gegen 11.50 Uhr an der Kreuzung Heidelberger Straße/Karlsruher Straße. Bei dem Verkehrsunfall wurde unter anderem eine Fahrzeuginsassin schwer verletzt. Die Unfallstelle wurde von der Polizei abgesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es kommt aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zur Unfallursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.

