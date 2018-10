Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Falsche Handwerker ...

Darmstadt: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt - Zwei bislang noch unbekannte Trickdiebe hatten es am Dienstagvormittag (16.10) auf die Habseligkeiten einer 93 Jahre alten Seniorin am Friedrich-Ebert-Platz abgesehen und Schmuck sowie Bargeld erbeutet. Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der älteren Dame. Vor ihr standen zwei Männer, die vorgaukelten Handwerker zu sein, beauftragt, die Wasserleitungen des Mehrfamilienhauses prüfen zu müssen. Im guten Glauben gewährte die Seniorin beiden Kriminellen Zutritt zu ihrer Wohnung. Nur wenige Minuten reichte den Dieben dort aus, um sich Wertsachen zu schnappen und zügig das Weite zu suchen. Erst nachdem die Diebe das Haus in unbekannte Richtung verlassen hatten, bemerkte die 93 -Jährige das ihr unter anderem Schmuck und Bargeld fehlte. Beide Kriminelle werden als etwa 1,60 Meter groß und circa 45 bis 50 Jahre alt beschrieben. Sie hatten ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und trugen Handwerkerbekleidung. Beide sprachen Deutsch. Möglicherweise wurden das Duo in dem Mehrfamilienhaus von Zeugen bemerkt oder konnte beim Verlassen des Hauses beobachtet werden? Die Ermittler des Kommissariats 24 schließen auch nicht aus, dass beide Täter bereits zuvor in Erscheinung getreten sind und bei weiteren Anwohnern in der Straße klingelten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden. Auch warnt die Polizei in diesem Zusammenhang dringend erneut vor dieser und ähnlich gelagerten Betrugsmaschen: Lassen Sie niemals Fremde in ihre Wohnung! Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Im Zweifelsfall rufen sie die genannte Firma oder Behörde an und prüfen sie den vermeintlichen Auftrag. Scheuen Sie sich in keinem Fall davor die Polizei unter der 110 zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

