Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Farbbeutel gegen ...

Darmstadt: Farbbeutel gegen Hauswand geworfen/ Fenster beschädigt / 2500 Euro Sachschaden

Darmstadt - Durch das Werfen mehrerer Farbbeutel, die am frühen Donnerstagmorgen (14.3.) an dem Gebäude einer Darmstädter Studentenverbindung in der Alexanderstraße landeten, haben bislang unbekannte Täter einen Schaden von mindestens 2500 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen gingen dabei mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei hat die weiteren Untersuchungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer gegen 3.30 Uhr in der Alexanderstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

