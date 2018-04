Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Fenster von ...

Darmstadt: Fenster von Tierarztpraxis eingeschlagen/Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Darmstadt - Zwei Kriminelle schlugen in der Nacht zum Montag (16.04.) gegen 1.15 Uhr mit einem Schlagstock die Fensterscheibe einer Tierarztpraxis in der Moltkestraße ein. Als sich Zeugen näherten, flüchtete das Duo in Richtung Rüdesheimer Straße.

Im Rahmen der Fahndung wurden anschließend zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 25 Jahren von der Polizei vorläufig festgenommen. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ordnungshüter erstatteten Strafanzeige wegen Verdachts des versuchten schweren Diebstahls.

