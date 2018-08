Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Geldautomat hält ...

Darmstadt: Geldautomat hält Aufbruchsversuch stand

Darmstadt - Von einem Zeugen wurden in der Nacht zum Freitag (24.08.) gegen 3.15 Uhr zwei vermummte Personen beobachtet, die aus dem Geldautomatenraum einer Bank in der Dolivostraße flüchteten. Er verständigte die Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Unbekannten zuvor vergeblich versuchten, dort einen Geldautomaten aufzubrechen. Das Gerät hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die zwei maskierten Personen waren dunkel gekleidet und trugen rote Handschuhe. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

