Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Heimstättensiedlung: ...

Darmstadt-Heimstättensiedlung: Einbrecher von zurückkehrenden Anwohnern überrascht /Zeugen gesucht

Darmstadt - Am späten Montagabend (26.11.) hat ein ungebetener Besucher sein Unwesen im Finkenweg getrieben. Gegen 18.30 Uhr hatte der Kriminelle versucht das Terrassenfenster eines der Anwesen aufzuhebeln und war von der zurückkehrenden Bewohnerin des Hauses überrascht worden. Sofort trat er die Flucht zu Fuß in Richtung der angrenzenden Gartensiedlung an. Dabei beschädigte er auf seinem Fluchtweg vermutlich die Zugangstür der Kleingartenanlage. Eine unmittelbar nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolgslos. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt den Ermittlern derzeit nicht vor. Ob der Flüchtende in Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in dieser Straße in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wenige Stunden später, gegen 20 Uhr hatten weitere Anwohner in der Straße wiederholt die Polizei verständigt. Während ihrer Abwesenheit hatten sich unbekannte Täter gewaltsam über eine Balkontür Zugang zu den Räumen verschafft und Schmuck in noch nicht bezifferter Höhe entwendet. Den Schaden stellten die Bewohner bei ihrer Heimkehr am Abend fest. Die Beamten der Darmstädter Kripo (K21/22) hoffen nun auf die Hinweise von Zeugen und bitten um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

