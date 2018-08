Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Hochwertiges weißes ...

Darmstadt: Hochwertiges weißes Lastenrad aus Innenhof gestohlen / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt - In der Nacht zum Montag (12.-13.8) hatten es Diebe auf ein hochwertiges Pedelec-Lastenrad in der Feldbergstraße abgesehen. Das weiße Fahrrad vom Hersteller Riese und Müller, Modell Load 2 Nuvinci stand dort in dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses. Die Vorsorge des Besitzers, das Lastenrad mit drei Schlössern zu sichern, hinderte die Täter nicht daran ihr kriminelles Vorhaben umzusetzen und mit dem Rad das Weite zu suchen. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 , zu melden.

