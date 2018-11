Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Kinderwagen gestohlen / ...

Darmstadt: Kinderwagen gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt - Im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Kinderwagens suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib des Gefährts geben können. Wie erst jetzt den Ermittlern bekannt wurde, hatten noch unbekannte Langfinger in der Zeit zwischen Mittwochabend (17.10.) und Donnerstag (18.10.) ihr Unwesen in der Landskronstraße, nahe Ecke Heidelberger Straße, getrieben und aus dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses den Wagen vom Modell Litetrax4 Chromium gestohlen. Möglicherweise konnten die Täter dabei beobachtet werden? Unter der Rufnummer 06151/969-3610 nehmen die Ordnungshüter alles Sachdienliche entgegen.

