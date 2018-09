Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Kokain, Haschisch und ...

Darmstadt: Kokain, Haschisch und mehr / Zivilfahnder kontrollieren 18-Jährigen

Darmstadt - Kokain, Haschisch, drei Handys und fast 1000,- Euro Bargeld haben Zivilfahnder bei einer Kontrolle eines 18-jährigen Mannes am späten Donnerstagabend (06.09.2018) entdeckt. Gegen 23.40 Uhr kontrollierten die Beamten den polizeibekannten Mann in der Rhein-Neckarstraße. Hierbei konnten die Fahnder über 30 Gramm Kokain, etwas Haschisch sowie einen größeren Geldbetrag sicherstellen. Bei einer anschließend angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere 30 Gramm Haschisch. Zudem konnte auch bei dem Bruder des 18-Jährigen, der sich in der Wohnung aufhielt, eine geringe Menge Haschisch gefunden und sichergestellt werden. Gegen den 18-Jährigen wurde Anzeige wegen des Verdachts des Drogenhandels erstattet. Sein 23-jähriger Bruder wird sich strafrechtlich wegen Drogenbesitzes verantworten müssen.

