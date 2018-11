Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Kranichstein: Einbruch in ...

Darmstadt-Kranichstein: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Darmstadt - In der Zeit zwischen Sonntag (4.11.2018) und Donnerstag (8.11.2018) nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit von Anwohnern einer Erdgeschosswohnung im Dernburgweg aus und brachen die Terrassentür des Anwesens auf. Auf der Suche nach Beute betraten die Kriminellen die Wohnung und durchsuchten sämtliche Räume. Ob und in welchem Umfang die Täter fündig wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat die Darmstädter Kripo (K21/22) übernommen. Zeugen, die in dem benannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de