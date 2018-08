Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt - Kranichstein: Polizei ...

Darmstadt - Kranichstein: Polizei codiert Fahrräder beim internationalen Stadtteilfest "Bunte Wiese"

Darmstadt - Am Samstag (1.9.2018) findet auf der Brentanowiese in Kranichstein das internationale Stadtteilfest "Bunte Wiese" statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Beamte des 1. und 3. Polizeireviers, gemeinsam mit dem Ordnungsamt, eine kostenlose Codierungsaktion in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr durchführen. Codiert werden die Fahrräder auf dem Festgelände, der Brentanowiese. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Es ist jedoch notwendig, einen Eigentumsnachweis sowie ein Ausweisdokument für die Codierung vorzulegen. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Weitere Termine für Fahrradcodierungen können auf der Internetseite der Polizei eingesehen werden (www.polizei.hessen.de).

