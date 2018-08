Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Kriminelle brechen in ...

Darmstadt: Kriminelle brechen in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Riedeselstraße ein / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt - Gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Riedeselstraße sind am Mittwoch (15.8) Einbrecher eingestiegen. Die Kriminellen konnten zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr das Haus betreten und liefen direkt in die oberste Wohnetage im dritten Obergeschoss. Dort wurden sodann die nebeneinanderliegenden Wohnungen mit einem Werkzeug aufgebrochen. Die Täter suchten jedes Zimmer nach Wertgegenständen ab. Hierbei sind auch sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt worden. Mit Geld und Schmuck suchten sie das Weite.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Personen an dem betreffenden Vormittag bemerkt haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06151 / 9690 melden.

