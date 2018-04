Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt / L 3097: ...

Darmstadt / L 3097: Verkehrsbeeinträchtigungen nach schwerem Verkehrsunfall

Darmstadt - Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmittag (27.04.) ist die Eschollbrücker Straße zwischen dem "Griesheimer Kreuz" und der Anne-Frank-Straße derzeit voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Mann gegen 11.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Landesstraße 3097 aus Darmstadt kommend in Richtung Eschollbrücken. Ein 62 Jahre alter Autofahrer, der aus Riedstadt stammt und in die gleiche Richtung fuhr, wollte den Radler kurz nach der Brücke über die Autobahn 5 überholen. Hierbei kollidierte er mit dem Radfahrer. Dieser zog sich bei dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. Die genaue Unfallursache steht derzeit noch nicht abschließend fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen, die Hinweise zum Hergang haben oder denen der Fahrradfahrer aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier zu melden (06151/969-3710). Wie lange die Strecke im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt bleibt, ist noch nicht abzusehen.

