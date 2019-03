Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Laptops & Bargeld bei ...

Darmstadt: Laptops & Bargeld bei Einbruch in Sportzentrum erbeutet

Darmstadt - Beute im Wert von mehreren Hundert Euro haben bislang noch unbekannte Täter in einem Sportzentrum in der Bleichstraße gemacht. Zwischen Mittwochabend (27.3.), 22 Uhr und Donnerstag (28.3.) verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und suchten nach Wertvollem. In einem Büroraum wurden die Kriminellen fündig und entwendeten unter anderem wie Laptops, eine Sporttasche und Münzgeld in Höhe von rund 50 Euro. Unerkannt suchten die Täter im Anschluss das Weite. Am Donnerstagmorgen, kurz vor 10 Uhr, entdeckten Mitarbeiter des Zentrums den Schaden und erstatteten Anzeige. Die Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und nimmt alle Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

