L'Inde accueille la Convention internationale Mahatma Gandhi sur l'assainissement

Water Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC) United States of America Canada United Kingdom Austria Belgium France Germany Italy Netherlands Portugal Spain Switzerland Asia China India Japan Malaysia Thailand Argentina Brazil Colombia Mexico Peru Mexico Argentina Brazil Colombia Peru Hong Kong Ireland

NEW DELHI, September 25, 2018 /PRNewswire/ --

du 29 septembre au 2 octobre 2018 à New Delhi

Des ministres et des dirigeants du secteur de l'assainissement du monde entier se réuniront ce mois-ci à New Delhi à l'occasion de la Convention internationale Mahatma Gandhi sur l'assainissement (MGISC). Organisée par le gouvernement indien, cette rencontre permettra aux délégués de s'échanger leurs meilleures pratiques. La convention se terminera par les célébrations du 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi et de l'entrée dans sa dernière année du Swachh Bharat "Clean India" Mission (SBM) - la campagne pour un changement de comportement lancée en 2014 par le Premier ministre indien, M. Narendra Modi.

Le nombre de personnes pratiquant la défécation à l'air libre en Inde est passé de 550 millions en 2014 à moins de 150 millions aujourd'hui. L'Inde est en bonne voie pour obtenir le statut de fin de défécation à l'air libre (FDAL) d'ici 2019. Le SBM continuera à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable n° 6, qui vise à «assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous».

À l'ONU en 2015, le Premier ministre Modi a déclaré : «Une grande partie du programme de développement de l'Inde se retrouve dans les ODD. Nos plans nationaux sont ambitieux et résolus; le développement durable d'un sixième de l'humanité aura des conséquences pour l'humanité et notre belle planète».

En Inde, la couverture sanitaire en milieu rural est passée de 39 % en octobre 2014 à plus de 93 % en septembre 2018, et plus de 85 millions de toilettes à domicile ont été aménagées. Vingt et un États/territoires de l'Union, plus de 450 districts et 450,000 villages sont maintenant libres de défécation en plein air.

La convention comprendra une exposition d'innovations en matière d'assainissement et une visite à «la piste de Gandhi», où les dignitaires visiteront des lieux qui ont compté dans sa vie.

Pour plus d'informations :

Site web : mgisc.gov.in

Médias sociaux : #SwachhBharat, #MGISC, @SwachhBharat / Facebook : facebook.com/sbmgramin