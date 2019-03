Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Mehrerer Kellerabteile ...

Darmstadt: Mehrerer Kellerabteile im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt - In der Zeit zwischen Sonntag (17.3.) und Donnerstag (21.3.) hatten es Kriminelle auf zwölf Kellerabteile eines Wohnblocks in der Evenaristraße abgesehen. Insgesamt verschafften sich die Täter zu elf Abstellräumen gewaltsam Zugang, ein Schloss hielt den Hebelversuchen stand. Auf der Suche nach Beute durchsuchten die Täter die Abteile. Ob und welchem Umfang sie fündig wurden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

