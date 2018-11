Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt. Nach ...

Darmstadt. Nach Verkehrsunfallflucht Unfallzeugen gesucht

Darmstadt - Am Freitag, den 16.11.2018, zwischen 12.10 und 13.10 Uhr ereignete sich in Darmstadt, Schuknechtstraße 59 (zwischen Rhönring und Barkhausstraße) eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein roter Hyundai beschädigt wurde. Der Hyundai war vor einer Garage geparkt gewesen. Aufgrund der Beschädigung an der Beifahrertür des Hyundai kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Transporter mit Trittfläche handelt. Möglicherweise wurde der Unfall beim Rangieren/Wenden verursacht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500.- EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Pst. Griesheim unter der Nummer 06155/8385-0 (aufnehmende Dienststelle), oder der örtlich zuständigen Dienststelle dem 1. Polizeirevier 06151/9693610 zu melden.

Piotter, PHK`in, Pst. Griesheim

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de