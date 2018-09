Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Nachtragsmeldung zu: 32 ...

Darmstadt: Nachtragsmeldung zu: 32 Jahre alter Mann löst größeren Einsatz auf dem Luisenplatz aus

Darmstadt - Nach einem Einsatz am Luisenplatz am Freitagnachmittag (wir haben berichtet) bei dem sich ein 32-jähriger Mann Brandverletzungen zuzog und auch ein minderjähriger Junge in diesem Zusammenhang mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde ist nun bekannt, dass sich der 13 Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich der Junge die Verletzungen bei dem mutigen Versuch, dem brennenden Mann zu helfen, zugezogen. Dabei wurde er von einem etwa gleichaltrigen Freund unterstützt, dieser blieb erfreulicherweise unverletzt.

