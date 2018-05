Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Nachtragsmeldung zu ...

Darmstadt: Nachtragsmeldung zu Streit unter jungen Männern eskaliert / 35-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Nachdem am Montagabend (21.5.2018) ein Streit unter mehreren jungen Männern auf dem Luisenplatz eskalierte und dabei mindestens fünf Männer verletzt wurden, einer von ihnen lebensgefährlich (wir haben berichtet), hat die Polizei in Darmstadt am Dienstag (29.5.), im Rahmen umfassender Ermittlungen einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Zeugenhinweis führte die Ermittler auf die Spur eines 35-Jahre alten Mannes aus Afghanistan. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten den Tatverdächtigen schließlich kurz vor 18 Uhr in der Adelungstraße festnehmen. Der Beschuldigte leistete keinerlei Widerstand und stand zum Zeitpunkt der Festnahme deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt hat einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Der Beschuldigte wird noch am Mittwochnachmittag (30.5.) dem Haftrichter vorgeführt.

