Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Nichts zu holen bei ...

Darmstadt: Nichts zu holen bei misstrauischer Seniorin

Darmstadt - Keine Beute hat eine bislang noch unbekannte, mutmaßliche Kriminelle am Dienstagmittag (02.10.) gemacht. Gegen 11.30 Uhr wurde die lebensältere Darmstädterin, die auf einen Rollator angewiesen ist, an ihrem Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße von einer circa 30 Jahre alten und etwa 1,65 Meter großen Frau in einem osteuropäischen Akzent angesprochen. Die Unbekannte, die auffallend rote Lippen hatte und mit einem schwarzen Mantel bekleidet war, gab an, bei Nachbarn putzen zu wollen. Nachdem die Seniorin die Frau in das Haus ließ, bat diese darum, auf Toilette gehen zu dürfen. Auch dieser Bitte kam die hilfsbereite Dame nach, wurde jedoch zusehends kritisch und ließ die Unbekannte nicht mehr aus den Augen. Scheinbar realisierte die junge Frau, dass sie bei der Rentnerin keine Chance hat und rannte unvermittelt aus dem Haus. Vor dem Anwesen traf sie auf einen vermeintlichen Komplizen, der dort auf sie gewartet hatte. Beide suchten zusammen das Weite. Nachforschungen ergaben, dass die Nachbarn keine Putzfrau haben, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass es sich um Kriminelle gehandelt haben dürfte. Zeugen, die die Beschriebene gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 24 zu melden.

In diesem Zusammenhang raten die Ermittler: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Machen Sie bei der Bitte von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür geschlossen. Im Zweifel alarmieren Sie immer die Polizei unter der 110.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de