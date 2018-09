Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Polizei nimmt ...

Darmstadt: Polizei nimmt 47-Jährigen nach räuberischem Ladendiebstahl fest

Darmstadt - Nach einem räuberischen Ladendiebstahl am Donnerstagabend (20.09.) haben Polizeibeamte im Zuge der Fahndung einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der polizeibekannte Mann, der in Darmstadt wohnt, hatte nach ersten Erkenntnissen gegen kurz vor 19 Uhr mehrere Produkte in einem Discounter in der Kirchstraße eingesteckt. Als er von einer Angestellten erwischt wurde, stieß er sie zur Seite und drohte ihr. Anschließend suchte er das Weite. Polizeistreifen konnten den Flüchtigen schließlich im Bereich der Rhein- / Neckarstraße wiedererkennen und festnehmen. In seiner Tasche stellten sie das mutmaßliche Diebesgut sicher. Da der Festgenommene erheblich alkoholisiert war (1,66 Promille), musste er auf der Wache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls gegen den 47-Jährigen.

