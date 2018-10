Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Polizei sucht nach ...

Darmstadt: Polizei sucht nach Unfall Eltern von angefahrenem Kind

Darmstadt - Am vergangenen Mittwoch (03.10.) gegen 19.00 Uhr wurde ein zirka 8 Jahre alter Junge auf einem Tretroller beim Überqueren der Gerhart-Hauptmann-Straße, in Höhe der alten Arheilger Post, von einem PKW an der Hüfte erfasst und auf den Boden geschleudert.

Eine Zeugin kümmerte sich um den Jungen und leistete Erste Hilfe. Der Autofahrer habe nach dem Vorfall angehalten, sich bei dem Jungen entschuldigt und der Zeugin gegenüber geäußert, den Jungen nicht gesehen zu haben. Danach habe sich der Autofahrer mit Heppenheimer-Kennzeichen (HP) von der Unfallstelle entfernt. Der unbekannte Junge sei anschließend vermutlich nach Hause gegangen.

Die Polizei sucht neben weiteren Zeugen des Vorfalls jetzt auch den etwa 8-jährigen Jungen. Seine Eltern werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Arheilgen unter der Telefonnummer 06151/969-3810 zu melden.

