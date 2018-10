Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Schal und Shirt ...

Darmstadt: Schal und Shirt entwendet / Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Darmstadt - Auf den Schal und ein T-Shirt hatten es ein 19 -jähriger Darmstädter und sein 18 Jahre alte Komplize in der Nacht zum Freitag (25.-26.10) abgesehen. Aus einer Gruppe heraus attackierten die beiden Tatverdächtigen einen 23 Jahre alten Mann aus Miltenberg und seinen Begleiter in der Schepp Allee. Die Beiden waren gegen 1 Uhr von einem Fußballspiel aus Frankfurt zurückgekehrt, als sie im Bereich des Bahnhofes in den Fokus der jungen Angreifer gerieten. Mit Schlägen und Tritten verliehen die Tatverdächtigen ihrer Aufforderung, die Gegenstände herauszugeben, Nachdruck. Verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand glücklicherweise niemand. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte das kriminelle Duo noch in Tatortnähe von den Beamten gestellt werden. Die gestohlenen Kleidungsstücke, bei denen es sich um Fanutensilien handelt, wurden bei der anschließenden Durchsuchung jedoch nicht gefunden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an. Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei unter der Rufnummer 06151/969-3610 erbeten.

