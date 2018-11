Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Unbekannter attackiert ...

Darmstadt: Unbekannter attackiert junge Frau/Kriminalpolizei ermittelt

Darmstadt - Eine 26 Jahre alte Frau wurde am Sonntagmorgen (25.11.) gegen 6.15 Uhr in der Reuterallee in Eberstadt von einem Unbekannten attackiert und festgehalten. Der Angreifer versuchte anschließend die 26-Jährige in ein Gebüsch zu ziehen. Aufgrund des heftigen Widerstands seines Opfers ließ der Kriminelle von der Frau ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige war zuvor in den Bus zugestiegen, in dem die 26-Jährige bereits gegen 5.40 Uhr am Willy-Brandt-Platz einstieg.

Der Flüchtige ist 30 bis 40 Jahre alt, eventuell auch jünger, 1,65 Meter groß und hat eine drahtige, schlanke Figur. Der Mann, laut der Geschädigten mit nordafrikanischem Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch und trug einen Bart. Auffällig waren zahlreiche Pigmentflecken im Gesicht des Angreifers.

Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts eines versuchten Sexualdelikts. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

