Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Unbekannter entwendet ...

Darmstadt: Unbekannter entwendet Taschen mit medizinischem Equipment aus Rettungswagen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt - Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag (22.8-23.8) aus einem Einsatzfahrzeug des Klinikums in Darmstadt, zwei Taschen mit medizinischen Hilfsmitteln entwendet. Gegen 00.40 Uhr öffnete der Täter die unverschlossene Heckklappe des Rettungswagens und suchte nach Beute. Der Rettungswagen, ein Sprinter vom Hersteller Mercedes Benz, stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz im Innenhof des Klinikums. Der Täter konnte von Zeugen bei seiner anschließenden Flucht in Richtung Herrngarten beobachtet werden und wird als etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug eine dunkle Basecup und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Die Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei hat den Fall übernommen und nimmt alle sachdienlichen Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 06151/9693610

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de