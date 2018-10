Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Unfallzeugen gesucht / ...

Darmstadt: Unfallzeugen gesucht / Wer hat silberfarbenen SUV bemerkt?

Darmstadt - Ein schwarzer BMW wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (01.10.) beschädigt, der Verursacher flüchtete unerkannt. Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr hatte der Besitzer seinen Wagen auf einem Parkplatz am ehemaligen "Dugena-Haus" in der Rheinstraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er die Beschädigungen links hinten am Auto. Laut Zeugenaussage soll im Zeitraum ein silberfarbener SUV neben dem BMW geparkt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Griesheim zu melden (06155/8385-0).

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de