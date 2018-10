Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Ungebetene Besucher im ...

Darmstadt: Ungebetene Besucher im Mehrfamilienhaus / Zeugen gesucht

Darmstadt - Am frühen Mittwochmorgen (24.10.) führten zwei noch unbekannte Täter nichts Gutes in einem Hochhaus in der Kirschenallee im Schilde, als sie sich kurz nach 5 Uhr an einer Wohnungstür in dem Gebäude zu schaffen machten. Eine Nachbarin bemerkte beide Verdächtige, als sie zu dieser Zeit das Haus verließ. Sofort ließen die dunkel gekleideten Männer von ihrem weiteren Vorhaben ab und suchten zu Fuß das Weite. Das Duo wird als etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung der Flüchtenden liegt derzeit leider nicht vor. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit in der Kirschenallee, Ecke Pallaswiesenstraße gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können (Rufnummer 06151/9690).

