Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Verkehrsunfall mit ...

Darmstadt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Darmstadt - Am Montag (04.03.) ereignete sich gegen 18.04 Uhr auf der Karlsruher Straße (B 3), kurz vor dem Ortseingang Darmstadt (Fahrtrichtung Darmstadt), ein Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 27 Jahre alter Darmstädter mit seinem BMW beim Spurwechsel einen dort fahrenden 35-jährigen Alsbacher mit seinem Ford Focus. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Laufach versuchte noch rechtzeitig auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit den vor ihm verunfallten Fahrzeugen nicht mehr vermeiden. Der BMW-Fahrer, seine 25-jährige Beifahrerin und der Alsbacher wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden Insassen des BMW wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle während der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde zum Teil komplett gesperrt.

Berichterstatter: PK Aldorf, 2. Polizeirevier

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungs- und Lagedienst (PvD) Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 -969 3030 oder Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de