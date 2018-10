Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Verwirrter Mann verletzt ...

Darmstadt: Verwirrter Mann verletzt Passanten / Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Darmstadt - Ein 27 Jahre alter Mann hat am Montagabend (01.10.) mehrere Passanten verletzt. Gegen 21.30 Uhr wurde ein laut fluchender Mann im Bereich der Wittmannstraße gemeldet, der eine ältere Frau geschlagen haben soll. Anschließend lief er in Richtung Paulusplatz davon. Zwei weitere Opfer, die von demselben Mann attackiert wurden, verständigten kurz darauf ebenfalls die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der geistig verwirrte Tatverdächtige gegen 22.10 Uhr in der Moosbergstraße schließlich festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt folgte die Einweisung in eine Klinik. Der 27-Jährige muss sich zudem in einem Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de