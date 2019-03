Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Wasserzapfstellen ...

Darmstadt: Wasserzapfstellen gestohlen / Metalldiebe auf Friedhof

Darmstadt - Metalldiebe haben ihr Unwesen in der Nacht zum Dienstag (18.-19.3.) auf dem Gelände des Waldfriedhofes getrieben und mindestens acht Wasserzapfstellen entwendet. Bislang unerkannt gelang den Tätern die Flucht. Der Materialwert ihrer Beute wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Auf welchem Weg die Kriminellen auf das Gelände kamen und wie sie ihre Beute abtransportierten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ob ein Tatzusammenhang zu dem in jüngster Vergangenheit angezeigten Diebstahl von Wasserhähnen, auf dem Friedhof im Stadtteil Eberstadt besteht (wir haben berichtet), werden die weiteren Untersuchungen zeigen. Mit den Geschehnissen in der Straße "Am Waldfriedhof" ist die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt betraut. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4218096

