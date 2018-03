Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Werkzeug aus Keller ...

Darmstadt: Werkzeug aus Keller gestohlen/ Zeugen gesucht

Darmstadt - In der Zeit zwischen Montagmorgen (19.3.) und Dienstagmorgen (20.3.) hatten es bislang unbekannte Langfinger auf den Keller eines Mehrfamilienhauses im Braunshardter Weg abgesehen. Zwischen 9 Uhr am Montag und 9 Uhr am Folgetag brachen die Diebe eine Kellertür auf, entwendeten Werkzeug im Wert von circa 250 Euro und suchten dann mit ihrer Beute das Weite. Alle sachdienlichen Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de