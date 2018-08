Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt. Zeugen nach ...

Darmstadt. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht.

Darmstadt - Darmstadt - Am Samstag (25.08.2018) gegen 13.35 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Köln die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Landwehrstraße öffnete die 25-jährige Mitfahrerin, eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, die Fondtür auf der Fahrerseite. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und touchierte mit seinem Lenker die geöffnete Tür. Er stürzte und verletzte sich leicht. Ein hinter dem Fahrradfahrer fahrender Pkw musste auf die Gegenfahrspur ausweichen, damit er nicht mit dem Fahrradfahrer zusammenstößt. Der Pkw-Fahrer blieb vor Ort stehen, entfernte sich jedoch vor dem Eintreffen der Streife. Die Polizei sucht den Fahrer des Pkw als Zeugen für den Unfallablauf. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610. gefertigt: Polch, POKin, 1. Polizeirevier Darmstadt

