Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in ...

Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Darmstadt - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Arheilgen haben die Beamten der Darmstädter Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 7.45 Uhr und 13.50 Uhr am Mittwoch (30.05.) drangen bislang noch unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen in der Bornstraße ein. Auf der Suche nach Beute entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck, bevor sie unerkannt das Weite suchten. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

