Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt. Zeugen nach Unfallflucht ...

Darmstadt. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt - Darmstadt - Am Donnerstag, den 30.08.2018 kam es in der Zeit von 09:15 - 10:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Liebfrauenstraße Höhe der Hausnummer 45. Es wurde ein grauer Opel Corsa, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war, im Heckbereich auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird aktuell auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Aufgrund der Spurenlage ist zu vermuten, dass das Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610. gefertigt: Ploch, POKin

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de