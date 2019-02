Polizeipräsidium Südhessen / Dieburg: Alkoholisierter PKW-Fahrer ...

Dieburg: Alkoholisierter PKW-Fahrer ohne Führerschein fragt nach Drogen

Dieburg - Am späten Montagabend (25.02.), 23.30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Rödermark mit seinem VW-Polo die Straße "Hinter der Schießmauer" in Dieburg. Dort stoppte er sein Fahrzeug und fragte einen Passanten, wo er denn Drogen kaufen könnte! Hierbei fiel dem Passanten auf, dass der 30-jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und nach seiner negativ beschiedenen Frage mit seinem Fahrzeug weiterfuhr. Durch eine Streife der zwischenzeitlich durch den Passanten verständigten Polizeistation Dieburg konnte der 30-jährige mit seinem Fahrzeug in der Rheingaustraße angehalten und kontrolliert werden. Bei dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 30-jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und weiterhin nicht mehr im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen war.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Alexander Lorenz, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

