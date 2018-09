Polizeipräsidium Südhessen / Dieburg: Erst den Schlüssel ...

Dieburg: Erst den Schlüssel gestohlen, dann das Auto / Spitztour schnell beendet / Streife nimmt drei 3 Tatverdächtige fest

Dieburg - Nicht weit gekommen sind drei junge Männer, die am Donnerstagabend (06.09.2018) zuerst einen Autoschlüssel und in der Folge das dazugehörige Auto gestohlen hatten und zu einer Spritztour unterwegs waren. Eine Streife der Polizeistation Dieburg hatte das Auto im Rahmen der Fahndung schnell gefunden und die Insassen festgenommen. Nach ersten Ermittlungen hatten sich die drei Männer zwischen 21.40 Uhr und 21.50 Uhr in eine Umkleidekabine in der Sporthalle im Schwimmbadweg geschlichen und aus einer dort liegenden Sporttasche einen Autoschlüssel gestohlen. In der Folge entwendeten sie mit dem Schlüssel das vor der Sporthalle geparkte Auto und begaben sich auf Tour. Zeitnah hatte die Halterin den Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Eine Streife konnte im Rahmen der Fahndung das Auto im Nordring feststellen und beobachten, wie das Trio aus dem Auto ausstieg. Die Männer wurden an Ort und Stelle festgenommen. Da sie augenscheinlich unter Drogeneinfluss standen, wurde eine Blutentnahme bei ihnen durchgeführt. Gegen die Drei zum Teil hinreichend polizeibekannten Männer im Alter von 17,19 und 20 Jahren wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlung zu ihren Tatbeiträgen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Andrea Löb Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de